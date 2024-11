El escándalo que desató Sabrina Rojas al acusar a Griselda Siciliani de enviarle mensajes a Luciano Castro durante uno de sus embarazos, no hizo más que volar todo por los aires, y a partir de estas declaraciones, Karina Mazzocco se pronunció también.

Ocurre que en las últimas horas la actriz de Envidiosa quedó en el ojo de la tormenta no solo por las palabras de Sabrina, sino también por las crípticas advertencias de Flor Vigna y también por la viralización de una entrevista a Araceli González en Cortá por Lozano.

En este sentido, en A la tarde consiguieron el testimonio de la actriz en el que ella se mostraba molesta por la forma en la que se habla de ella y ratificaba su decisión de “no participar” en el escándalo pese a las provocaciones, a las que consideraba “una incomodidad”.

Sabrina Rojas Griselda Siciliani Flor Vigna y Luciano Castro (Fotos: capturas América)

Leé más:

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre las acusaciones de Sabrina Rojas y Flor Vigna

POR QUÉ KARINA MAZZOCCO ACUSÓ A GRISELDA SICILIANI DE “NO HACERSE CARGO” DE SER LA TERCERA EN DISCORDIA

“Cuestiono a Sabrina por lo que dijo ayer, no porque hace 19 años no habló. Ayer quiso romper una pareja que es la de Griselda con Luciano Castro poniéndose en el lugar de amante. Se dio vuelta”, propuso Damián Rojo.

“Cuando Sabrina Rojas dice alguna ‘vez una es una amante, alguna vez una es novia o las cosas se dan vuelta’ puede estar hablando de ella misma con otra relación”, se atrevió a elucubrar Dani Ambrosino, pero la conductora ya tenía formada su opinión.

“Ahora, Siciliani no se hace cargo de estos rumores de que siempre es la tercera en discordia yo”, aseguró Karina en medio de la discusión. “A mí me parece que se tiene que hacer cargo y hablar de las cosas si a mí me atacan, yo salgo a responder”, cerró Nacho Rodríguez.

Sabrina Rojas, Luciano Castro Y Griselda Siciliani (Foto: Instagram/rojassasi-castrolucianook)

Leé más:

Sabrina Rojas volvió a cargar contra Griselda Siciliani y su relación con Luciano Castro

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.