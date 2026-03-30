Lizy Tagliani visitó a Mirtha Legrand en su programa de eltrece y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

La artista se quebró al recordar a su madre y su dura infancia, y la charla tomó un tono aún más íntimo cuando la conductora le hizo una pregunta muy personal.

Conmovida por su historia de vida, Mirtha fue directa: “Lizy, ¿cuándo decidiste que querías ser mujer?”. La humorista respondió con total sinceridad en La Noche de Mirtha.

La emotiva charla de Mirtha Legrand con Lizy Tagliani que terminó en lágrimas (eltrece)

MIRTHA LEGRAND: “LIZY, ¿CUÁNDO DECIDISTE QUE QUERÍAS SER MUJER?”

Mirtha: -¿Cuándo decidiste que querías ser mujer? ¿De chica?

Lizy: -Desde chica. Puntualmente, desde los siete años.

Mirtha: -¿Y cómo se manifestaba? ¿Con la ropa? ¿Qué hacías?

Lizy: -Con la ropa, con los gustos. Tenía mucha admiración por mi mamá, por las mujeres…

Mirtha: -Perdón que te haga esta pregunta.

Lizy: -No, me encanta. De hecho, es una pregunta que le respondí a mi hijo. El otro día me dijo: “Mi mamá es un varón”.

Mirtha: -¿Y vos qué le dijiste?

Lizy: -Me fui con el nene al living y le dije: “Un poco de razón tenés. Mamá, de chiquita, era como vos, un varón. Pero con el tiempo se dio cuenta de que le faltaba algo, que quería ser una nena”.

En ese punto de la charla, Mirtha Legrand la miró con ternura y destacó su recorrido: “Qué vida brava has tenido. Pero has logrado casi todo en la vida, por no decir todo. Sos lo que querés”.

“Sí, y soy feliz”, cerró Lizy Tagliani, con lágrimas en los ojos.