Se acerca el fin de semana largo y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 11 de abril, la conductora marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al conductor televisivo y radial Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar (Foto: Movilpress)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el escritor y periodista Reynaldo Sietecase, la panelista Mariana Brey, y la humorista comediante Belén Francese.

Mariana Brey (Foto: Movilpress)

ASÍ REACCIONÓ MIRTHA LEGRAND AL VER EL NUEVO LOOK DE MARTÍN BOSSI

Mirtha Legrand volvió a demostrar su espontaneidad al reaccionar tras ver el llamativo cambio de look de Martín Bossi. Apenas lo vio, la conductora no dudó en remarcarlo con su estilo directo: “Y vos Martincito... ¡estás con bigote!”, lanzó entre risas, generando la inmediata complicidad del estudio.

Fiel a su humor, Bossi recogió el guante y respondió con una desopilante improvisación:“Sí, estoy trabajando en la Federal, estoy haciendo varias changas, narcotráfico, control de alcoholemia, guardaespaldas de artistas…”, comenzó.

Mirtha Legrand en su programa La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y redobló la apuesta con más ocurrencias:“Tengo a David Bisbal el fin de semana, a Flor (de la Ve) cuando sale de SEX también la cuido y guardarropas también en boliches”. Pero lejos de quedarse solo en el chiste, Mirtha Legrand quiso ir al fondo de la cuestión y le preguntó directamente: “¿Por qué te dejaste el bigote?”.

Esta vez, Bossi dejó de lado el humor para dar una respuesta más concreta sobre su presente profesional: “La verdad que me dejé porque tengo que filmar una serie para una plataforma importante”, explicó.

Martín Bossi con su nuevo look en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece)

Y agregó: “Mucho dato no puedo dar porque viste que las plataformas no te dejan hablar… así que no es por divo”. Finalmente, reveló el verdadero motivo detrás del cambio:“Fui a un casting, me presenté y quedé, tengo un papel importante, una miniserie y por eso me tuve que dejar el bigote”.

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