El estado sentimental del Polaco es más desconcertante que el clima, y en una entrevista con Mario Pergolini hizo una pícara explicación sobre su peculiar relación con Barby Silenzi.

“Sigo en pareja. Es minuto a minuto esto, ¿viste?“, bromeó como siempre.

Entre risas, el cantante jugaba en Otro día perdido a que se separaba y reconciliaba a cada rato en esos instantes, hasta que Pergolini recordó la polémica por la selfie en el baño en donde se veía el pie de una mujer de fondo.

Barby Silenzi, el Polaco y su familia en el estreno de Disney On Ice (Foto: Prensa).

“Yo estaba con Barby, era ella. Sino, no la subo. Tan bolú no soy”, remató.

La fama de seductor serial

Luego, Mario chicaneó a Ezequiel Cwirkaluk por la forma en que había intentado seducir a Ingrid Grudke en Almorzando con Juana hace menos de un año: “Le dijiste ahí nomás que de chico estabas enamorado de ella”.

Barby Silenzi y el Polaco. (Foto: @barbysilenzi1)

“Estaba soltero ahí. Fueron diez minutos. Fue un break”, continuó.

Y se plantó: “Yo digo lo que siento. Soy una persona que digo lo que siento”.

“¿Pero vos no considerás soltería cuando hay una discusión?“, indagó Rada. A lo que el Polaco fue frontal para desgracia de Barby Silenzi: ”Puede ser. Aunque sea no tengo culpa. (...) Ella es re piola, me re banca. Seguimos juntos, nada fue tan grave para separarnos“.