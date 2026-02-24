Una selfie de El Polaco en cueros con una mujer que no era Barby Silenzi desató las especulaciones de infidelidad, y más allá de la desmentida del cantante, la propia madre de Abril Cwirkaluk rompió el silencio con Ciudad.

“Es una más de sus fans”, arrancó la actriz de Sex.

“Tiene fotos así con mil minas que lo van a ver”, continuó.

El Polaco en cueros junto a una fanática. (Foto: X)

Sin embargo, Barby reconoció el vínculo cercano de la muchacha con el referente de la cumbia: “Pasa que las que son fans de años tienen el acceso más cercano a donde está él”.

Qué le pasa a Barby con la cercanía del Polaco con sus fanáticas

Por otra parte, la bailarina descartó que le genere celos esta situación: “Estoy acostumbrada ya”.

El Polaco rompió el silencio tras ser acusado de infiel y reveló de quién era el misterioso pie en su foto. Crédito: Instagram

“Si me llegara a generar algo.... Con todas las minas que se saca foto, ¿qué tengo que hacer?”, planteó.

Ahí razonó irónica: “¡Él es cantante! No verdulero”.

Barby Silenzi y Abril (Foto: Movilpress)

Además, Barby aclaró que el pie de mujer que apareció en la foto que el Polaco posteó desde un baño: “Me cag... de risa porque aparece mi pie ahí, ja, ja. Él tirando facha y mi pie ahí”.

“Es de Las Vegas y está recortada la foto. En la original se ven las cremas y la pasta dental”, cerró Barby Silenzi.