En las últimas horas, El Polaco volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir una imagen en sus redes sociales que desató una verdadera catarata de comentarios y teorías entre sus seguidores. Lo que parecía una simple postal de su intimidad durante la gira terminó alimentando versiones de una posible infidelidad a Barby Silenzi.

Todo comenzó cuando el cantante publicó una selfie frente al espejo del baño del lugar donde se hospedaba. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: desde la bañera, se asomaba el pie de una mujer cuya identidad no estaba clara.

EL POLACO RESPONDIÓ TRAS LAS ACUSACIONES DE INFIDELIDAD

Ante la repercusión que generó la imagen, el músico no tardó en reaccionar y decidió aclarar públicamente la situación. Molesto por los comentarios que lo señalaban como infiel, explicó finalmente de quién era el misterioso pie que aparecía en la fotografía.

“Buen día para todos. No soy de aclarar giladas pero me tienen los hue.. llenos. El piecito que se ve en en la foto que dicen que supuestamente es de mi amante jajajaja es de Barby Silenzi”, escribió el cantante en sus historias. Además aclaró que “Es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones”.

El Polaco rompió el silencio tras ser acusado de infiel y reveló de quién era el misterioso pie en su foto. Crédito: Instagram

Según trascendió, la persona que estaba en la habitación no era ninguna tercera en discordia, como muchos insinuaban, sino alguien de su entorno cercano que lo acompañaba durante el viaje.