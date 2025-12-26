Alma Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, quedó en el centro de la polémica luego de que su madre publicara un video en el que se la ve manejando un auto a los 12 años.

Las imágenes fueron compartidas por Aquino en su cuenta de Instagram y muestran a la menor conduciendo por un camino rural. Junto al video, la ex pareja del cantante escribió: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”.

Polémica: el video de la hija del Polaco y Valeria Aquino manejando a los 12 años

LAS REACCIONES DE LOS USUARIOS DE X AL VER A ALMA MANEJANDO A LOS 12 AÑOS

Rápidamente, el posteo se viralizó en redes sociales y abrió un intenso debate. Por un lado, muchos usuarios cuestionaron que una menor de edad maneje un vehículo, aun tratándose de una zona de campo y con cinturón de seguridad.

Por otro, hubo quienes se mostraron comprensivos y aseguraron haberse iniciado en la conducción a esa misma edad, de la mano de sus padres.

