Después de vivir días mágicos en los parques de Disney, El Polaco y Barby Silenzi cambiaron el rumbo de sus vacaciones y eligieron Miami como próximo destino. El cantante de cumbia organizó una jornada especial a bordo de un yate para disfrutar del sol, el mar y la compañía de sus seres queridos.

Acompañado por sus hijas Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, y Abril, hija de Barby, además de su pareja y una amiga, Ezequiel Cwirkaluk vivió una experiencia llena de paisajes soñados, abrazos y risas familiares que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Una de las imágenes más conmovedoras del paseo fue la que mostró a El Polaco abrazando con ternura a su hija mayor Sol, con el mar y el cielo azul de Miami como telón de fondo. El cantante escribió un mensaje lleno de amor: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”, a lo que Sol respondió con un emotivo “Te amoo, pa”.

La postal reflejó la complicidad padre-hija y el orgullo del artista al ver crecer a su primogénita, quien el año pasado terminó el secundario. Otra imagen lo mostró junto a Barby y Abril, ambos en traje de baño con la ciudad de fondo, acompañada del mensaje: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”.

El Polaco y Barby Silenzi disfrutan de unas vacaciones de lujo en Miami. Crédito: Instagram

MOMENTOS DIVERTIDOS Y COMPLICIDAD A BORDO DEL YATE

La jornada en el yate no solo estuvo marcada por la emoción, sino también por el buen humor y la diversión. En una de las historias de Barby Silenzi, El Polaco apareció “oficiando de mozo”, sirviendo platos a bordo y generando risas entre el grupo.

El Polaco y Barby Silenzi disfrutan de unas vacaciones de lujo en Miami. Crédito: Instagram

El clima de distensión y alegría se completó con una selfie grupal frente a la noria de Miami, donde todos posaron relajados. El itinerario incluyó juegos en la cubierta, chapuzones, charlas bajo el sol y la oportunidad de contemplar juntos el atardecer sobre el agua, sumando recuerdos imborrables para las niñas y fortaleciendo los lazos de esta familia ensamblada.