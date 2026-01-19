La historia de amor del Polaco y Barby Silenzi se remonta a una década, cuando compartieron el Bailando como pareja, aunque formalizaron la relación a mediados de 2019 y ahora el cantante se declaró víctima en su relación con la bailarina de Sex.

“Seguimos por el gualicho que me hizo... ¡Me tiene recontra amarrado!”, exclamó a carcajada limpia, en una nota con Puro Show.

De todas formas, luego descartó la brujería: “Nah, mentira. Nos amamos y la seguimos peleando.

Barby Silenzi y el Polaco. (Foto: @barbysilenzi1)

“Los que del otro lado atacan tienen razón , yo pensaría lo mismo”, se hizo cargo de las críticas.

El tormentoso amor entre el Polaco y Barby

“Ya es inexplicable nuestro vínculo”, admitió Ezequiel Cwirkaluk entre risas pícaras.

Luego se puso serio: “Siempre estamos priorizando la familia, lo que nos une más que nada es el amor que tenemos y nuestra hija (Abril), ¿no?“.

Barby Silenzi, el Polaco y su familia en el estreno de Disney On Ice (Foto: Prensa).

“Nuestras hijas, toda la familia ensamblada que hicimos...”, completó en alusión a Sol, su hija mayor con Karina la Princesita, y Alma, la nena que tuvo con Valeria Aquino.

“Yo creo que nada fue tan grave nuestras separaciones como para odiarnos. (...) A mitad de año parecía como que podía ser ya un final. Yo pensé que sí”, cerró.