La historia de amor del Polaco y Barby Silenzi se remonta a una década, cuando compartieron el Bailando como pareja, aunque formalizaron la relación a mediados de 2019 y ahora el cantante se declaró víctima en su relación con la bailarina de Sex.
“Seguimos por el gualicho que me hizo... ¡Me tiene recontra amarrado!”, exclamó a carcajada limpia, en una nota con Puro Show.
De todas formas, luego descartó la brujería: “Nah, mentira. Nos amamos y la seguimos peleando.
“Los que del otro lado atacan tienen razón , yo pensaría lo mismo”, se hizo cargo de las críticas.
El tormentoso amor entre el Polaco y Barby
“Ya es inexplicable nuestro vínculo”, admitió Ezequiel Cwirkaluk entre risas pícaras.
Luego se puso serio: “Siempre estamos priorizando la familia, lo que nos une más que nada es el amor que tenemos y nuestra hija (Abril), ¿no?“.
“Nuestras hijas, toda la familia ensamblada que hicimos...”, completó en alusión a Sol, su hija mayor con Karina la Princesita, y Alma, la nena que tuvo con Valeria Aquino.
“Yo creo que nada fue tan grave nuestras separaciones como para odiarnos. (...) A mitad de año parecía como que podía ser ya un final. Yo pensé que sí”, cerró.