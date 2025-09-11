Barby Silenzi reapareció en redes sociales con un estilo renovado que dejó a todos hablando. La bailarina compartió una selfie en la que luce una sonrisa impecable y un look completamente distinto al que venía mostrando en los últimos años. El Polaco reaccionó.

Atrás quedó su clásico peinado de colita alta: Barby apostó por llevar el pelo suelto con un flequillo recto, un cambio que resaltó sus facciones y que sus seguidores aplaudieron de inmediato.

EL POLACO REACCIONÓ AL CAMBIO DE LOOK DE BARBY SILENZI

El detalle que no pasó inadvertido fue la reacción de El Polaco, su expareja y padre de su hija Abril. El cantante, que en los últimos días debió ser internado por una infección urinaria, no dudó en dejarle un “me gusta” en la foto.

Barby Silenzi sorprendió con su nuevo look tras la separación y la reacción de El Polaco encendió rumores | Créditos: Instagram @barbysilenzi

El gesto fue suficiente para que los fanáticos especularan con una posible reconciliación, pese a las idas y vueltas que marcaron su relación en los últimos años.