¡Ni los fans lo podían creer! Barby Silenzi sorprendió a todos al publicar en su cuenta de Instagram una foto junto a Karina La Princesita, ex de El Polaco y madre de su hija mayor, Sol.

El motivo del encuentro fue el cumpleaños número 18 de la joven, una celebración íntima, pero llena de momentos memorables y una postal que nadie imaginaba ver.

"Cumple de Sol“, escribió Barby en el pie del álbum que compartió en sus redes, donde mostró parte de la fiesta. Pero lo que realmente revolucionó las redes fue la imagen en la que aparece abrazada y sonriente con Karina, dejando atrás cualquier especulación de tensión entre ambas.

Barby Silenzi y Karina La Princesita. Foto: Instagram (@barbysilenzi1)

Los comentarios no tardaron en llegar y fueron puro elogio: “Son hermosas”, “Las amo”, “Me encanta verte con Karina” y “La foto es genial”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores, junto a más de 60 mil likes que convirtieron la publicación en viral.

Karina La Princesita y su hija Sol. Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

KARINA LA PRINCESITA SORPRENDIÓ A SU HIJA SOL EN EL AEROPUERTO POR SU CUMPLEAÑOS: “FELICES 18″

Sol Cwirkaluk, la hija de Karina “La Princesita” y El Polaco, cumplió 18 años este miércoles y vivió un momento inolvidable al regresar al país tras un viaje por Italia. Al cruzar la puerta del aeropuerto de Ezeiza, se encontró con una verdadera fiesta de bienvenida organizada por su mamá y sus seres queridos.

Con globos, carteles y el “Feliz cumpleaños” cantado a todo pulmón, el recibimiento hizo que Sol estallara de risa frente a todos los presentes. “¡Qué vergüenza!”, lanzó. entre risas, mientras la gente del aeropuerto la miraba con ternura. Luego vino el abrazo con mamá y un cálido “Gracias” que dejó ver la complicidad entre ambas.

Pero como todo festejo, tiene su perlita. Karina compartió en sus redes el detalle que no pasó desapercibido: “Se me voló el globo con el número 8 por la ventana. Me quedó solo el 1. Siempre triunfando”, escribió con humor, mientras le entregaba a su hija el solitario número plateado. Y cerró con un mensaje cargado de amor: “Felices 18, bebota hermosa. Ya sos una bebé mayor de edad. Te amo”.