La sororidad brilla por su ausencia entre Gladys la Bomba Tucumana (58) y Karina la Princesita (38), luego de que la mítica interprete de La Pollera Amarilla cruzara al hueso a la referente de la música tropical.

“No la nombro ella, porque como ella piensa que yo no tengo nada que ver con ellas, digamos, me separan. Yo no existo, claro, yo no existo. Entonces... No tengo nada en contra de ella, eh”, comenzó picante en una nota con Socios del Espectáculo.

“Me habría gustado que ella hubiera sido más respetuosa, no de mí, de mí como artista, como una persona que la antecedió a ella, que abrió un camino siendo mujer en un mundo súper machista. Yo la re peleé, luché, ocupé un lugar y le quiero aclarar a ella y a todas las personas que comentan cosas en las redes, que tienen que informarse, que hacen mal”, se indignó la Bomba.

En ese punto, Gladys recordó que Karina la “mandó a un otorrino” y explotó: “Ella fue súper desubicada conmigo. La gente que opina cuando yo hablo de Karina o de Ángela Leiva, que la adoro a Ángela, con ella sí tengo una relación. Con Karina no la pude tener porque ella no dejó”.

“Ella no considera que yo sea colega. Siente que es de una elite distinta. (...) Hace 40 años que me dedico a la música. 40. Nadie me puede enseñar nada de este ambiente. Nadie. Nadie”, cerró Gladys la Bomba Tucumana tras acusar de agrandada a Karina la Princesita.

LA CHICANA DE GLADYS LA BOMBA TUCUMANA A LAS NUEVAS CANTANTES

Por otra parte, La Bomba también chicaneó a las actrices que se reinventan como cantantes de cumbia: “Es todo igual, no diferencio. ¿Quién es quién y cuál es cuál?”.

Más allá de su admiración por Ángela Leiva, su reconocimiento a Rocío Quiroz y su furia con Karina la Princestia, Gladys enfatizó: “Le guste a quien le guste o no le guste, soy la única mujer que canta cumbia en este país. Mujeres que cantan hay montones, somos un montón de mujeres que cantamos. No digo que yo soy la única, pero yo el género que canto se llama cumbia”.

“Cumbia no canta nadie”, sentenció asegurando que las demás hacen otros ritmos.