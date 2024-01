Ángel de Brito, siempre muy compinche con sus seguidores de Instagram, abrió la cajita de preguntas y le contestó sin filtro a un usuario que quiso saber si es verdad que está peleado con Karina La Princesita.

“¿Hace cuánto que no hablás con Karina La Princesita? ¿Están peleados?”, le preguntó esta persona. Lejos de llamarse a silencio, Ángel eligió esta pregunta, la compartió a través de sus stories y reveló la interna de su relación con la cantante.

“No estamos peleados... Pero no me contesta... Así que no le escribí más... Qué decirte”.

ÁNGEL DE BRITO REACCIONÓ ANTE LOS COMENTARIOS DE JAVIER MILEI CONTRA LALI ESPÓSITO

Ángel apuntó contra Javier en defensa de Lali.

“Si el gobernador riojano gastó excesivamente en recitales, que lo denuncien judicialmente. Como a cualquier otro que despilfarre el dinero de los que pagamos impuestos (excesivos). No es culpa de los ciudadanos, ni de los que trabajan para el estado...”.

“No quiero un presidente señalando ciudadanos, ni a Lali ni a cualquier otro. Ya lo vivimos con los nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la democracia. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la seguridad”, sentenció el conductor de LAM.