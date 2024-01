Luego de haber confirmado en junio del 2022 su separación de Nicolás Furman, Karina La Princesita habría vuelto a apostar al amor de la mano de Lea Sesin. Y en Socios del Espectáculo mostraron fotos de la flamante parejita y dieron detalles de este vínculo.

“Karina está de viaje con este chico y subió varias fotos que lo confirman”, reveló Rodrigo Lussich, mostrando una postal de la artista y Lea Sesin, muy cerquita, acompañados por Sol -la hija que Karina tuvo con El Polaco- lo que demostraría que ya hubo presentación oficial.

Foto: Captura (eltrece)

“Es un divino él, me encanta”, analizó Paula Varela. Y Mariana Brey sumó, contundente: “Espero que ella no vuelva a cometer el mismo error que con el Kun Agüero, que fue dejar todo en stand by por un tiempo por irse a vivir a Inglaterra. Prefiero que mantenga una relación a distancia y listo, pero que no deje todo”.

Por su parte, Nancy Duré también compartió su análisis: “Y el error de su último novio, el que era científico, fue que lo llevó a los medios para todos lados”. Y Adrián Pallares cerró: “Este parece ser un muchacho que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. Eso está bueno”.

Foto: Captura (eltrece)

Foto: Captura (eltrece)

Foto: Captura (eltrece)

LA FUERTE CONFESIÓN DE KARINA LA PRINCESITA EN VIVO

Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufrió durante años y abrir el debate sobre la salud mental, Karina La Princesita sorprendió al reconocer que pensó en dejar su carrera artística.

“Yo pienso que la pandemia hizo que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que a, a veces, uno tapa los problemas con mucho trabajo. Les pasa a todos esto, ¿no? Y al no poder hacerlo, estar encerrado y todo, te encontrás con tus problemas y eso hizo que salgan afuera”, comenzó diciendo la cantante en Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

“Hay muchas personas que se están animando a hablar de lo que es la salud mental y todo. Pero yo, hoy estoy en un momento bien, bueno. Cuando lo hablé es porque ya me estaba ocupando”, agregó.

“El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y prendí muchas cosas”.

Y cerró, sincera: “El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y aprendí muchas cosas. Aprendí que, si bien hace 20 años que estoy en televisión, la tele no es mi casa. Yo me puedo sentir como en casa, pero hay cosas que se le cuentan a los amigos. Hubo mucho que no conté y el tiempo me dijo ‘qué bien que no lo contaste’”.