Luego de que presentara el nuevo tema Sinvergüenza junto a Jimena Barón (tema que también interpretan Ángela Torres y el autor, Emanero), Karina La Princesita reaccionó cuando deslizaron que comparte junto a su colega, su enemistad con Gianinna Maradona.

Indagada por una entrevista en la que Jimena bromeó con que hace “canciones de despechadas” con Karina, La Princesita respondió, entre risas: “Sí, ella tiró esa. En mi caso, no es que renegué de eso, pero antes era como una presión que sentía años atrás con respecto a mis letras”.

Por otro lado, el cronista remarcó que muchos portales levantaron esos dichos haciendo alusión a que estarían unidas por una enemiga en común (en referencia a la hija del Diez, que estuvo en pareja con el Kun Agüero –con quien tiene a su hijo, Benjamín- y había protagonizado varios chispazos, al mismo tiempo que Jimena le dedicó a la misma joven la canción La Araña después de que comenzaran una historia de amor con su ex y padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo): “¡Ah! No, yo no tengo de enemiga a nadie”, lanzó.

“Puedo creerle muchas cosas a Jimena, obvio. Puedo llegar a decidir si creo o no creo lo que uno cuenta. Pero después, no compartimos enemiga porque yo no tengo enemigas”, cerró la artista, pícara.

LA CONFESIÓN DE KARINA LA PRINCESITA

Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufrió durante años y abrir el debate sobre la salud mental, Karina La Princesita sorprendió al reconocer que pensó en dejar su carrera artística.

“Yo pienso que la pandemia hizo que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que a, a veces, uno tapa los problemas con mucho trabajo. Les pasa a todos esto, ¿no? Y al no poder hacerlo, estar encerrado y todo, te encontrás con tus problemas y eso hizo que salgan afuera”, comenzó diciendo la cantante en Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

“Hay muchas personas que se están animando a hablar de lo que es la salud mental y todo. Pero yo, hoy estoy en un momento bien, bueno. Cuando lo hablé es porque ya me estaba ocupando”, agregó.

Y cerró, sincera: “El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y aprendí muchas cosas. Aprendí que, si bien hace 20 años que estoy en televisión, la tele no es mi casa. Yo me puedo sentir como en casa, pero hay cosas que se le cuentan a los amigos. Hubo mucho que no conté y el tiempo me dijo ‘qué bien que no lo contaste’”.