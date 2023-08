Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufre desde hace años, y de alertar a sus seguidores con varios posteos donde abrió su corazón para relatar en primera persona el difícil momento que estaba atravesando, Karina La Princesita volvió a romper el silencio sobre este tema.

En una profunda nota que dio a Socios del Espectáculo, la cantante y dio detalles de cómo se encuentra en la actualidad: “Yo no me propuse contar lo que me pasaba y lo conté el día de mi cumpleaños, no sé por qué. Calculo que fue porque me venían invitando mucho a varios programas y quería que comprendan lo que me estaba pasando”, comenzó diciendo Karina.

Foto: Web

“Públicamente, recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’ y no me di cuenta. Por ahí, no estamos tan acostumbrados a hablarlo tan abiertamente. Y también, muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación. Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’”, agregó.

“Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios”.

En cuanto a las primeras señales de alerta que le dio su cuerpo, recordó: “Yo me asustaba. Cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era. Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir. Hasta que me dijeron que era ansiedad, algo de la cabeza que te hace pensar que te va a agarrar algo y no es así”.

Y cerró, a corazón abierto: “Ahí me tranquilicé, pero yo pensaba que tenía otra cosa de salud y no que era algo de salud mental. Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios. Y ahora, trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida. Lo material va y viene. Pero más que nada, lo que uno arrastra también es la vida que llevó, que -de repente- te deja heridas que si no las sanás, tu vida es una mier…”.

TREMENDO RELATO DE LA PRINCESITA SOBRE SU NOVIAZGO CON EL KUN AGÜERO

Si bien ya pasaron varios años desde que le puso punto final a su historia de amor con Sergio “el Kun” Agüero, Karina La Princesita no olvidó el mal momento que le hicieron pasar varias personas cuando salía con el exfutbolista.

Así lo contó la propia cantante en una entrevista en la que abrió su corazón: “La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, lanzó La Princesita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”, agregó, dejando fluir sus sentimientos más íntimos.

“En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia”.

Por otro lado, la entrevistada dejó en claro que “siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa”: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

Y cerró, sincera: “En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.