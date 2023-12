Luego de haber hablado públicamente de la depresión que sufrió durante años y abrir el debate sobre la salud mental, Karina La Princesita sorprendió al reconocer que pensó en dejar su carrera artística.

“Yo pienso que la pandemia hizo que muchos nos diéramos cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que a, a veces, uno tapa los problemas con mucho trabajo. Les pasa a todos esto, ¿no? Y al no poder hacerlo, estar encerrado y todo, te encontrás con tus problemas y eso hizo que salgan afuera”, comenzó diciendo la cantante en Poco correctos, el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

Foto: Instagram (@kariprinceoficial)

“Hay muchas personas que se están animando a hablar de lo que es la salud mental y todo. Pero yo, hoy estoy en un momento bien, bueno. Cuando lo hablé es porque ya me estaba ocupando”, agregó.

Y cerró, sincera: “El año pasado tuve un momento donde dije ‘dejo la música y me voy a buscar trabajo a otro lado donde no me conozcan’. A veces te agarra la loca y no sabés para dónde disparar, pero ahora me siento bien y aprendí muchas cosas. Aprendí que, si bien hace 20 años que estoy en televisión, la tele no es mi casa. Yo me puedo sentir como en casa, pero hay cosas que se le cuentan a los amigos. Hubo mucho que no conté y el tiempo me dijo ‘qué bien que no lo contaste’”.

QUÉ DIJO KARINA LA PRINCESITA SOBRE SU NOVIAZGO CON EL KUN AGÜERO

Si bien ya pasaron varios años desde que le puso punto final a su historia de amor con Sergio “el Kun” Agüero, Karina La Princesita no olvidó el mal momento que le hicieron pasar varias personas cuando salía con el exfutbolista.

Así lo había contado la propia cantante en una entrevista en la que abrió su corazón: “La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, lanzó La Princesita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”, agregó, dejando fluir sus sentimientos más íntimos.

“En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia”.

Por otro lado, la entrevistada dejó en claro que “siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa”: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

Y cerró, sincera: “En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.