Valeria Aquino volvió a quedar en el centro de la polémica tras un rumor que escaló fuerte en redes sociales y que apunta directamente contra Barby Silenzi.

Según trascendió, Aquino le habría puesto una perimetral a la bailarina, situación que explicaría por qué no puede asistir a eventos vinculados a la hija que Valeria tiene con El Polaco.

La versión fue expuesta públicamente por Pochi, quien desde su cuenta Gossipeame aseguró que la restricción existiría y que ese sería el motivo de la ausencia de Silenzi en encuentros familiares. La información rápidamente se viralizó y fue respaldada por interacciones directas de Valeria en Instagram.

EL COMENTARIO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

En los comentarios de una publicación, Valeria Aquino respondió de forma tajante cuando le preguntaron por Barby: “Perimetral”, acompañando el mensaje con un emoji de risa. Más tarde, ante otro usuario que defendía a la bailarina, redobló la apuesta con una frase filosa: “No todo lo que brilla es oro”, lo que fue leído como una confirmación implícita del conflicto.

Valeria Aquino le puso una perimetral a Barby Silenzi. Crédito: Instagram

Aunque no hubo confirmación judicial oficial, las palabras de Aquino y la versión difundida por Pochi alimentaron la hipótesis de un enfrentamiento que mantiene a Barby Silenzi alejada de ciertos ámbitos donde sí participa El Polaco.

Por ahora, el silencio de Silenzi contrasta con las respuestas públicas y sin filtros de Valeria, mientras el conflicto vuelve a dirimirse a la vista de todos en redes sociales, con versiones cruzadas y una interna que suma un nuevo capítulo.