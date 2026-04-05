El presente profesional de El Polaco y Barby Silenzi también se refleja en su estilo de vida. La pareja vive en una imponente casa ubicada en un country de Berazategui, donde predominan los espacios amplios, la luz natural y una estética moderna.

La propiedad está distribuida en dos plantas y cuenta con una vista destacada hacia un lago artificial, uno de los principales atractivos del barrio privado. Desde el interior, los ventanales permiten integrar el paisaje al hogar, generando una sensación de amplitud constante.

Así es la casa de El Polaco y Barby Silenzi: ambientes amplios, pileta gigante y mucha luz natural | Créditos: Instagram @barbysilenzi1

Al ingresar a la casa de El Polaco y Barby Silenzi, se encuentra un living espacioso con un gran sillón en forma de L, pensado para la vida familiar. Este ambiente, donde también se ubica el televisor, conecta directamente con el jardín exterior, reforzando la idea de una casa abierta y luminosa.

Así es la casa de El Polaco y Barby Silenzi: ambientes amplios, pileta gigante y mucha luz natural | Créditos: Instagram @barbysilenzi1

ASÍ ES LA CASA DE EL POLACO Y BARBY SILENZI

La casa dispone de cinco habitaciones, todas con una estética sobria basada en tonos grises y detalles en negro. La iluminación natural es protagonista en cada espacio, gracias a grandes aberturas que permiten el ingreso de luz durante todo el día.

Así es la casa de El Polaco y Barby Silenzi: ambientes amplios, pileta gigante y mucha luz natural | Créditos: Instagram @barbysilenzi1

Cada ambiente mantiene una línea minimalista, aunque con toques personales que reflejan la identidad de sus dueños.

Uno de los sectores más representativos del hogar es el estudio de música que armó El Polaco. Equipado con batería acústica, teclado y tecnología de última generación, funciona como un espacio creativo donde el artista compone y ensaya.

Así es la casa de El Polaco y Barby Silenzi: ambientes amplios, pileta gigante y mucha luz natural | Créditos: Instagram @barbysilenzi1

La decoración incluye referencias a su carrera y a figuras icónicas como Diego Armando Maradona y Rodrigo Bueno, lo que le da un fuerte impronta personal.

El área exterior también juega un rol central. La casa cuenta con una pileta de grandes dimensiones —uno de los elementos más llamativos—, además de un quincho y un hidromasaje al aire libre.