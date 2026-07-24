Luego de que Nicolás Otamendi anunciara su retiro de la Selección Argentina con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, Rodrigo de Paul le dedicó un sentido mensaje que conmovió a los hinchas.

A través de una historia de Instagram, el volante recordó los años compartidos junto al defensor y destacó el vínculo que construyeron dentro del plantel.

"El primer día que llegué, me abriste la puerta de la habitación y hasta el último día seguimos con cada uno de nuestros rituales", comenzó De Paul.

“Mi agradecimiento a vos, hermano, es eterno. Fuiste un ejemplo y uno de los comandantes de esta hermosa historia que construyó este equipo. Gracias por todo, te voy a extrañar. ¡Te vamos a extrañar! La habitación sin vos y tu plan no será lo mismo!“, escribió De Paul.

El mensaje de Rodrigo De Paul a Nicolás Otamendi tras su despedida de la Selección emocionó a los hinchas

LA RESPUESTA DE OTAMENDI A DE PAUL

Otamendi no tardó en responder con el humor que caracteriza la relación entre ambos.

"Yo también te voy a extrañar, R. A vos y a tu iPad con el volumen un poco alto (a mi entender)“, bromeó el defensor, antes de cerrar con un afectuoso: ”Te quiero, amigo“, acompañado por un corazón rojo y un emoji de saludo.

El intercambio entre dos de los referentes de la generación campeona del mundo rápidamente emocionó a los fanáticos de la Selección Argentina, que despidieron con cariño a uno de los grandes símbolos del ciclo albiceleste.