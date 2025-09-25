El reciente intercambio entre Wanda Nara y Maxi López en Instagram generó repercusiones. Una simple foto publicada por el exfutbolista derivó en mensajes cargados de ironía, complicidad y reproches que, inevitablemente, terminaron en el centro del debate mediático.

Todo comenzó cuando Maxi López compartió una imagen y escribió con humor: “No te presentaste a la reunión Wanda Nara. ¡Debés una cena!”. Lejos de quedar como una broma aislada, el gesto fue interpretado como una invitación a un reencuentro en tono lúdico, relacionado con un compromiso de producción de MasterChef.

Wanda Nara y Maxi López en Instagram (Foto: captura de @wanda_nara).

La respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar: replicó la foto en sus historias y, con un mensaje directo, aclaró: “Te llevaste los chicos, me tomé la noche free”. Más tarde, la empresaria publicó otra historia con un “se me pasó”, que después eliminó, dejando su primera contestación como la que marcó el tono.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE DEL CRUCE EN INSTAGRAM ENTRE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

Yanina Latorre en el lanzamiento de la marca de sus hijos (Foto: Movilpress).

El cruce no pasó desapercibido. En El Observador 107.9, Yanina Latorre fue lapidaria al recordar los conflictos legales y denuncias que marcaron la relación entre Wanda y Maxi.

“Lo denunció por violento, por no pagar la cuota alimentaria, estuvo años haciéndolo mierda. Nunca le dio plata, Mauro (Icardi) fue el que mantuvo siempre a los chicos”, dijo Yanina.

Para Latorre, este cambio de sintonía entre ambos es llamativo, pero no descarta que pueda repetirse un conflicto similar con el actual marido de Wanda: “No descarto que un día haga lo mismo con Icardi. La vida de Wanda es muy complicada”.

Crédito: Instagram

El debate se intensificó con los comentarios de Pía Shaw, quien también cuestionó la ausencia de Wanda en la reunión, y con las críticas hacia la posición de Daniela Christiansson, actual esposa de Maxi López, que está embarazada y vive en Suiza.

Sin embargo, Zaira Nara destacó el costado positivo del vínculo actual entre su hermana y el padre de sus sobrinos: “Me encanta verla en ese rol, porque noto la alegría en mis sobrinos al ver que sus padres se llevan bien, que se hacen chistes y que ya pueden limar asperezas”.