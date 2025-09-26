Por el próximo receso FIFA, Mauro Icardi tendrá algunos días libres y estará en Argentina con un objetivo: estar con sus hijas.

En ese marco, se plantearon dos escenarios. El primero, sobre un acompañamiento constante con Francesca e Isabella. Segundo, acerca de su presencia en medios.

Los rumores indicaban que el futbolista estaría en el living del programa de Mario Pergolini en ElTrece, aunque eso se puso en duda por su entorno.

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

ICARDI: POR QUÉ VIENE A ARGENTINA

Alejandro Castello reveló en su streaming los motivos de la llegada de Mauro Icardi a la Argentina y se refirió a varias cuestiones.

“No se sabe si va a hablar. Ganas no le faltan. Hasta hoy, Mauro no tiene nada cerrado con ningún programa. Pergolini lo quiere en su programa, pero desde el entorno de Mauro me dicen que no lo ven como opción y los asesores le dicen que no se siente ahí”, comenzó.

Y finalizó: “Lo que van a pedir sus abogados es que las nenas estén todos los días con él, mientras esté en Argentina. Esperan que eso pueda darse naturalmente, sin mala predisposición del lado de Wanda, porque podría armarse un nuevo escándalo”.