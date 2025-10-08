A pocos días del esperado regreso de MasterChef, se conoció un dato inesperado que sacude al reality: Pablito Lescano decidió abandonar el programa después del primer día de grabación.

La primicia la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda: “Estuvo todo el día grabando y cuando se fue dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’. Y no volvió nunca más”, reveló la conductora.

Según trascendió, la producción ya grabó varios programas, por lo que ahora buscan un reemplazo de urgencia para ocupar el lugar que dejó el líder de Damas Gratis.

Tras escuchar esta información, Lizardo Ponce criticó muy fuerte al cantante: “Perdón, pero aprendan a laburar y acomprometerse con un contrato y con reality”, cerró el panelista, sin filtro.

Yanina Latorre: “(Pablo Lescano) estuvo todo el día grabando y cuando se fue dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’. Y no volvió nunca más”.

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF TERMINÓ EN LA GUARDIA TRAS CORTARSE UN DEDO: “ESTABA ENSAYANDO”

Fueron momentos de tensión la que vivió Eugenia Tobal, una de las participantes de la nueva edición de MasterChef, luego de sufrir un inesperado accidente doméstico mientras ensayaba en su casa. Según reveló Ángel de Brito en LAM, la actriz se cortó un dedo con una mandolina y tuvo que ser atendida de urgencia.

“El viernes tuvo un pequeño accidente Eugenia Tobal, nada grave. Estaba con una mandolina ensayando y se rebanó un dedo, terminó en la guardia en San Isidro”, contó el conductor en vivo.

De Brito aclaró que el episodio no ocurrió durante las grabaciones del programa sino en su casa, mientras Eugenia practicaba una receta para el certamen: “Le quería mostrar al marido cómo le salía y, sin querer, se cortó“, detalló. Y cerró: #Terminó con la mano llena de sangre y una toalla envuelta”.