El regreso de Maxi López a la Argentina, luego de pasar una semana en Suiza con su esposa embarazada, estuvo signado por la permanente polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi, y hasta se ocupó de opinar sin filtros de la controversia con Martín Migueles.

“Sobre Icardi no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está”, se plantó apenas salía del aeropuerto de Ezeiza.

Luego, aseguró que fue el “tiempo” lo que hizo que ahora pueda llevarse bien con Wanda tras atravesar conflictos similares a los que ahora vive Mauro, y se limitó a desear que también se concilien “por las nenas”.

“Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa yo les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien. Si extrañan al papá es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será“, aseguró.

Wanda Nara y Martín Migueles tienen una pulsera táctil (Foto: captura de Pochi de Gossipeame y Fede Flowers).

En ese punto, Maxi se reveló cómo se lleva con Martín Migueles: “Yo tengo buena onda con él, trata bien a mis chicos. Si trata bien a mis chicos quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos”.

“Yo lo que tengo que evaluar es cómo se comporta con mis hijos. Es la pareja de Wanda, ella lo eligió. (...) El otro día fuimos a un partido de uno de mis chicos, estábamos todos tomando mate”, se sinceró.

El enojo de Maxi López con LAM por Mauro Icardi

Al final, la periodista de El Ejército de La Mañana indagó si se juntaría a conversar con Mauro Icardi, y el participante de MasterChef Celebrity se indignó: “Los de LAM siempre me preguntan las mismas cosas”.

Maxi López.

“No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. (...) No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí.

“Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”.

Para cerrar, Maxi López descartó que pueda cocinarle a Mauro Icardi la bondiola que le hizo a Wanda Nara: “Absolutamente no”.