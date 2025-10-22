Con su vida en Suiza junto a su esposa, Daniela Christiansson, y su hija Elle (2), Maxi López se instaló temporalmente en la Argentina para participar en MasterChef Celebrity y reencontrarse con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su matrimonio anterior con Wanda Nara.

Recién llegado a Buenos Aires tras un viaje exprés a Suiza, el exfutbolista aclaró que su salida del reality de Telefe aún no está definida, aunque su continuidad dependerá de cómo evolucione el tramo final del embarazo de su esposa.

Maxi López reveló si estará presente en el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson (Imagen América TV, Intrusos)

MAXI LÓPEZ: SU PARTICIPACIÓN EN MASTERCHEF Y EL NACIMIENTO DE SU SEGUNDO HIJO CON DANIELA CHRISTIANSSON

“Mi vida está radicada en Suiza. Mi salida del programa no está hablada. Si el embarazo de Daniela procede bien, voy a poder seguir en MasterChef. Todo dependerá de ella”, explicó Maxi en diálogo con Intrusos.

Cuando le preguntaron si viajará para el nacimiento del bebé, López respondió con seguridad: “¡Obvio! ¿Cómo no voy a estar? Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, también voy a estar en este. Lo tenemos que programar, porque será una cesárea programada”.

Consultado sobre la distancia con su familia, el exfutbolista reconoció que no le resulta sencillo: “No es fácil. Es la primera vez que paso cuatro semanas lejos de mi bebé, también. Me costó como me costó con los chicos”.

“Vivo repartido, con el corazón un poco acá y un poco allá. Es lo que me toca, tomar aviones y viajar”, cerró Maxi, ilusionado con la llegada de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

