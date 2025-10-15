Después de varias semanas en la Argentina, Maxi López regresó a Suiza y se reencontró con su esposa, Daniela Christiansson y su hija, en medio de rumores de crisis y especulaciones sobre su relación.

La modelo sueca, que atraviesa el último tramo de su embarazo, compartió en sus redes sociales una imagen que muestra al empresario abrazado a Elle, dejando en claro que la familia está unida.

El exfutbolista pasó un largo tiempo en Buenos Aires para acompañar a su hijo Valentino en su operación luego de una lesión, así como también por su participación en Masterchef Celebrity, lo que alimentó versiones sobre una posible distancia con Daniela.

Maxi López se reencontró con su hija Elle y Daniela Christiansson (Foto: captura de Instagram/@danielachristiansson).

Además, su cercanía con Wanda Nara, con quien comparte rodaje en el reality de cocina de Telefé, durante su estadía en el país generó más comentarios y miradas sobre la pareja. “Por fin, una semana así juntos”, escribió Christiansson en su historia.

EL POSTEO DE DANIELA CHRISTIANSSON EN LA QUE ACLARÓ LOS RUMORES DE CRISIS CON MAXI LÓPEZ

La ausencia de Maxi López en Suiza coincidió con el avance del embarazo de Daniela Christiansson, lo que generó preocupación entre sus seguidores y alimentó los rumores de crisis. A esto se sumó la exposición mediática por su vínculo con Wanda Nara, madre de sus hijos mayores, con quien compartió varios momentos familiares en Buenos Aires.

Previo a su llegada, la modelo sueca hizo un posteo en el que dejó en claro cómo están las cosas con el papá de sus hijos: "Maxi está volviendo, y eso nos pone muy contentas. No,no estoy enojada. Sé bien cuáles son sus objetivos al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada".

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López.

"Las razones son grandes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás, que tomamos juntos, y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos esta distancia por un bien mayor“, remarcó Christiansson.

