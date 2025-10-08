En las últimas horas, Daniela Christiansson llamó la atención de sus seguidores con un posteo en sus redes sociales. La modelo sueca, que suele mostrarse muy activa en Instagram, compartió un mensaje que no pasó desapercibido.

Mientras el exfutbolista se encuentra en la Argentina acompañando a su hijo Valentino tras su operación y embarcándose en MasterChef Celebrity, la modelo publicó una historia en la que dejó en claro por qué no viajó con su pareja.

“Por fin... ¡Se terminó y gané esta! Hoy tuve una audiencia importante, una de las razones por las que no pude viajar a Argentina con Maxi. Y estoy tan alivianada y agradecida por esta victoria", señaló.

Luego, remarcó: “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza y la panza que no para de crecer (casi siete meses ya), viajar no es realmente una opción. Pero está todo bien. Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”.

EL TRASFONDO DE LA DISPUTA DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI Y EL FUTURO JUDICIAL

La abogada Lara Piro dejó en claro que Mauro Icardi busca lo mejor para sus hijos y no quiere seguir exponiéndolos a conflictos judiciales: “No quiere seguirse retiéndolos a cuestiones judiciales”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece lejos de terminar y ahora suma un nuevo ingrediente: la denuncia de un supuesto trato diferencial de la Justicia, que promete seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo y los tribunales.

