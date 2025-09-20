En medio de la incertidumbre por su participanción en MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara, Maxi López y Daniela Christiansson confirmaron el sexo del bebé segundo bebé que tendrán juntos.
“Hace un mes tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño", escribió la modelo desde su cuenta de Instagram.
Cabe recordar que Maxi es papá de Valentino, Constantino, Benedicto, frutos de su relación con Wanda, y de Elle, de su vínculo con Daniela, con quien ahora espera otro niño y se muestran más que ensamblados.
LA REACCIÓN DE VALENTINO LÓPEZ TRAS CONOCERSE EL SEXO DE SU NUEVO HERMANITO
Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López, confirmó que espera un varón a través de sus redes sociales y entre los miles de comentario no podía faltar el de Valentino, el mayor de los hijos del exfutbolista.
“Yay”, escribió el joven con emojis de corazón azul y celeste y Maxi se sumó etiquetando a sus tres adolescentes varones que tuvo con la mediática: “Hay equipo”.
