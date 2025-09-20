En medio de la incertidumbre por su participanción en MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara, Maxi López y Daniela Christiansson confirmaron el sexo del bebé segundo bebé que tendrán juntos.

“Hace un mes tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. ¿Has descubierto el género? Sí, estamos esperando un niño", escribió la modelo desde su cuenta de Instagram.

Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo del bebé que esperan (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

Cabe recordar que Maxi es papá de Valentino, Constantino, Benedicto, frutos de su relación con Wanda, y de Elle, de su vínculo con Daniela, con quien ahora espera otro niño y se muestran más que ensamblados.

LA REACCIÓN DE VALENTINO LÓPEZ TRAS CONOCERSE EL SEXO DE SU NUEVO HERMANITO

Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López, confirmó que espera un varón a través de sus redes sociales y entre los miles de comentario no podía faltar el de Valentino, el mayor de los hijos del exfutbolista.

Valentino López reaccionó a la revelación del sexo del bebé que espera su papá Maxi con Daniela Christiansson (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

“Yay”, escribió el joven con emojis de corazón azul y celeste y Maxi se sumó etiquetando a sus tres adolescentes varones que tuvo con la mediática: “Hay equipo”.

Maxi López y Daniela Christiansson revelaron el sexo del bebé que esperan (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.