Mientras Maxi López está en Argentina por las grabaciones de Masterchef Celebrity, Daniela Christiansson relató cómo está durante el curso de su embarazo.

La modelo está de siete meses y no tuvo un gran día, algo que compartió con lujo de detalles en redes sociales.

Sus palabras tuvieron una segunda lectura, algo que marcó Pochi de Gossipeame, quien sugirió que se trataba de “un palito” a Maxi López por su ausencia.

Daniela Christiansson relató su día de embarazo en el séptimo mes: ¿le lanzó un palito a Maxi López? | Créditos: Instagram @danielachristiansson

CÓMO ESTÁ DANIELA CHRISTIANSSON

En una historia de Instagram, la modelo escribió: “Qué día… Con 7 meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de la pintura explotó. Súper tóxico”.

Daniela Christiansson relató su día de embarazo en el séptimo mes: ¿le lanzó un palito a Maxi López? | Créditos: Instagram @gossipeame

A ello agregó: “Con mi nena, mi perrita y yo embarazada… un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”.

Finalmente, Daniela redactó: “Estoy agotada… La panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los 7 meses, todo junto en un mismo día”.