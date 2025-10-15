El explosivo posteo de la mujer de Maxi López no sólo le marcó la cancha al padre de su bebé por nacer, sino que además se encargó de blanquear qué le pasa con Wanda Nara.
“No hay ningún drama con Wanda”, enfatizó pese a los coqueteos y chicanas que comparte con el empresario futbolístico en MasterChef Celebrity.
Entonces insistió: “Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”.
Además, Daniela Christiansson fue honesta respecto de lo que esperan de Maxi López con Elle, la nena de 2 años: “Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor”.
La pareja de Maxi López justificó su nuevo posteo
Dado que el lunes explotó en Stories con sus siete meses de embarazo de un varón a cuestas, la modelo sueca se hizo cargo de las repercusiones que tuvieron sus palabras.
“Tengo un montón de mensajes en los DMs, así que voy a hacer un posteo general”, arrancó.
Entonces, desdramatizó: “Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien”.
En cuanto a Elle (22), Daniela precisó: “Nuestra hija está muy bien. Hago todo lo posible para que mantenga sus rutinas, para entretenerla y sorprenderla con cosas lindas, así no siente tanto la ausencia de su papá”.
“Hoy está muy sensible, se nota cuánto la afecta saber que él está por volver. Va a ser la más feliz del mundo cuando lo vea”, cerró la pareja de Maxi López.