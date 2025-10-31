Daniela Christiansson transita la recta final de su embarazo en un escenario particular: lejos de Maxi López, quien se encuentra en Buenos Aires por las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Mientras el exfutbolista atraviesa una etapa laboral intensa, la modelo sueca permanece en Suiza junto a su hija Elle, a la espera del segundo bebé de la pareja.

En estos días de contrastes entre la ilusión por la llegada del nuevo integrante y la distancia física con su esposo, Christiansson encontró compañía incondicional en alguien inesperado, pero constante: su perra Kika.

La akita inu, que forma parte de la familia desde 2020, se convirtió en su sostén diario y en protagonista de las publicaciones que Daniela compartió en sus redes.

Daniela Christiansson reveló quién la acompaña a días del nacimiento de su bebé, mientras no está Maxi López

QUIÉN ACOMPAÑA A DANIELA CHRISTIANSSON

A través de una historia en Instagram, la modelo mostró una íntima escena familiar: ella sentada en actitud de descanso y meditación, mientras Kika permanece a su lado, casi velando la calma del momento.

Sobre la imagen, escribió una frase que sintetiza la conexión emocional del instante: “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, acompañado de corazones.

Daniela Christiansson reveló quién la acompaña a días del nacimiento de su bebé, mientras no está Maxi López | Créditos: Instagram

La imagen llega pocos días después de que Daniela hablara abiertamente en redes sobre la distancia que hoy atraviesa con Maxi López. En aquel mensaje, la modelo había manifestado que la situación era transitoria, pero que la maternidad próxima la encontraba sosteniéndose en la rutina, la tranquilidad del hogar y el vínculo cercano con Elle y Kika.