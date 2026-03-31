Luisana Lopilato fue la primera invitada a Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, y dejó varios momentos destacados en una charla distendida.

Durante la entrevista, la actriz habló de su carrera, de su sólida relación con Michael Bublé y también de su rol como madre de Noah, Elías, Vida y Cielo.

Al referirse a la crianza, Luisana sorprendió al contar la firme postura que mantiene con la educación de sus hijos, incluso en períodos de descanso.

Luisana Lopilato habló de la estricta educación de sus hijos (eltrece)

Luisana Lopilato habló de la estricta educación de sus hijos con Michael Bublé y sorprendió

“En Canadá, ellos tuvieron dos semanas de vacaciones. Pero en vez de darles las dos semanas, les di una”, reveló Luisana entre risas, consciente de lo estricta que puede sonar su decisión.

Luego, la actriz explicó cómo organiza esos días: “En la segunda semana les dije a los chicos: ‘Vamos a ver a Lilon, aunque sea una hora cada uno, para pasar lo que necesitan pasar’”.

Lopilato detalló que se trata de una docente que acompaña a sus hijos en distintas materias: “Es una maestra, gracias a Dios, y es maestra de universidad, entonces puede agarrar a la más chiquita y darle una hora, un poquito”.

Luisana Lopilato con sus hijos (Foto de Instagram @luisanalopilato)

Convencida de la importancia del aprendizaje, Lopilato hizo hincapié en una materia en particular: “Para mí la matemática es re importante. Yo soy malísima y me cuesta”.

Luisana Lopilato cerró con una reflexión sobre la formación de sus hijos: “Siempre se los digo: cuando estén en el colegio con todos los amiguitos, es importante que estén seguros”.

Luisana Lopilato con sus hijos (Foto de Instagram @luisanalopilato)

Luisana Lopilato con sus hijos (Foto de Instagram @luisanalopilato)