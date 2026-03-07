Luisana Lopilato no necesitó contratar a ningún profesional para documentar su último paseo. Las fotos que compartió en sus redes sociales fueron obra de su hijo Noah Bublé, fruto de su relación con el cantante canadiense Michael Bublé, quien demostró tener un ojo especial para capturar a su mamá en cada rincón del recorrido.

La propia actriz lo confirmó con entusiasmo en el pie del posteo: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?” La frase lo dijo todo: un nene curioso, una cámara en mano y una tarde familiar que quedó inmortalizada desde la mirada más sincera posible.

Luisana Lopilato y el nuevo hobby de Noah: su hijo se convirtió en su fotógrafo personal. Crédito: Instagram

UN PASEO CON DETALLES QUE NO PASARON DESAPERCIBIDOS

El álbum mostró a Lopilato recorriendo distintos escenarios urbanos y culturales con un look casual y funcional: jeans anchos, remera blanca, suéter rojo y una riñonera de Louis Vuitton que aportó el toque justo sin forzar el estilo. En una de las imágenes, la actriz posó junto a un libro de Taschen con Marilyn Monroe en la portada, guiño inevitable a las grandes íconos del cine clásico que siempre aparece en sus referencias.

Otro de los momentos destacados fue una postal junto a un camión antiguo en lo que parecía una estación de servicio de época, una escena con una atmósfera fuera del tiempo que contrastó, de manera encantadora, con la espontaneidad del paseo cotidiano.