El regreso de Mario Pergolini con Otro Día Perdido tendrá a Luisana Lopilato (38) como invitada de lujo, cuando el lunes 30 de marzo comience la segunda temporada del ciclo a las 22.30 por eltrece.

Casada con Michael Bublé (50) y radicada en Canadá, la madre de Noah (12), Elías (10), Vida (7) y Cielo (3) hace un año que no da entrevistas, más allá de notas callejeras.

Por estas horas, Luisana está en Argentina junto a sus hijos, según agregaron en Puro Show.

Luisana Lopilato y el nuevo hobby de Noah: su hijo se convirtió en su fotógrafo personal. Crédito: Instagram

Los demás invitados de Otro Día Perdido

Martes: Oscar Martínez.

Miércoles: Miguel Ángel Rodríguez.

Jueves: Gloria Carrá

Viernes: Pablo Lescano.