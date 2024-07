A principio de año, Sofía Clerici sorprendió al contar que bebe un “shot” de su propia sangre por semana para potenciar su belleza.

Con esa información dando vueltas en su cabeza, Carmen Barbieri contó que a su padre, Alfredo Barbieri, también le daban para tomar sangre para mejorar su nutrición.

Aprovechando la presencia del doctor Guillermo Capuya en Mañanísima, la conductora le preguntó por el accionar de su abuela y el profesional de la salud dio su punto de vista.

POR QUÉ EL PADRE DE CARMEN BARBIERI TOMABA SANGRE CUANDO ERA UN NIÑO

Carmen Barbieri: -Doctor, ¿qué opina de que Sofía Clerici toma sangre? Cuando mi papá era chiquito, muy chiquito y era muy pobre y le faltaban defensas, le daban un vaso de sangre.

Guillermo Capuya: -¿Sangre de qué?

Carmen: -De un bife. Mi abuela agarraba un bife, lo apretaba y le daba sangre para que tome.

Capuya: -Se usaba, jugo de sangre. De hecho, comemos bife jugoso.

Carmen: -A él se lo daban porque estaba muy flaco. Era muy pobre.

Estefi Berardi: -Sofía anda con los tubitos en la cartera y cuando va a un lugar se pide un trago y le pone su sangre al trago... Dijo que es su secreto de belleza.

Capuya: -No, no. Eso no tiene evidencia (médica)... Es un delirio.

Lucas Bertero: -Para mí es marketing y lo hizo una sola vez.

