El médico Guillermo Capuya miró el dramático pedido de ayuda de Daniel Osvaldo, en el que habló sumido en llanto de la depresión y de las drogas, y profundizó en la delicada enfermedad mental en Mañanísima.

“La depresión es una enfermedad, un trastorno mental bastante frecuente. La OMS dice que el 5% de la población adulta en el mundo tiene depresión. Un poco más las mujeres, un 50% más en relación con los hombres. Si vemos un universo, unos 280 millones de personas tienen depresión en todo el mundo”, dijo Capuya en el programa de eltrece.

En relación a lo que sufre Osvaldo, el profesional apuntó: “Él describió claramente lo que siente, y lo que dijo él es un cuadro claramente depresivo. Baja autoestima, dificultad para la concentración y habla de pérdidas, de pérdidas de personas, de pérdidas de dinero, abuso”.

DANIEL OSVALDO SUFRE DEPRESIÓN Y POR SUS ADICCIONES

Analizando otro de los focos del descargo de Daniel Osvaldo, Estefi Berardi le preguntó a Capuya: “¿La depresión tiene que ver con el hecho de autodestruir lo importante? Él habla de que autodestruye sus relaciones y a la gente que lo quiere. ¿Eso también tiene ver con las adicciones?”.

Y el médico le respondió: “Puede tener que ver o no. El cerebro tiene tantos enigmas, tantos comportamientos diferentes que uno no puede hablar de un patrón único en este tipo de cosas”.

“De hecho, hay gente que tiene depresión por un episodio puntual. Si vos tenés una pérdida puntual, tenés un hecho, estás deprimido porque perdiste un familiar, a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a un hijo. Estás deprimido por ese hecho puntual”, agregó Capuya.

“Podés estar deprimido de manera constante o tener subidas y bajadas, como es el trastorno que se llama ‘maníaco depresivo’ o ‘bipolaridad’, como se llama ahora, donde de golpe estás abajo, abajo, abajo y de golpe comenzás con periodos maníacos donde cambia tu actitud totalmente”, continuó.

Acto seguido, Guillermo Capuya expresó que él aportó una mierda médica del tema, sin inmiscuirse en la historia de Osvaldo porque no es su paciente: “No quiero hablar de una persona que no conozco, pero me parece importante hablar del tema”.