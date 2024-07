El sábado pasado, Mirtha Legrand compartió en su programa que tiene maculopatía, al asumir que estaba teniendo dificultad para ver una pantalla.

“No se ve bien el monitor. Tengo buena vista, pero se ve regular”, dijo la conductora.

Y agregó: “Tengo maculopatía. Cuando tenés cierta edad... Me tratan los doctores Zaldivar. Me pusieron una inyección en cada ojo. En este (ojo izquierdo) tengo cinco inyecciones, y en el otro seis”.

QUÉ ES LA MACULOPATÍA, LA ENFERMEDAD QUE TIENE MIRTHA

Con la palabra maculopatía resonando en los medios, Carmen Barbieri invitó al doctor Guillermo Capuya a Mañanísima para que expliqué qué enfermedad tiene la diva.

“A partir de los 75 años, 1 de cada 3 puede tener un grado de maculopatía... Acá tenemos un ojo, la luz entra por aquí y hay una cosa que se llama Mácula, que permite la visión nítida frontal”, dijo el profesional de la salud.

Por donde entra la luz al ojo

“Con el paso del tiempo pueden acumularse en las maculas unas proteínas, son unos puntitos amarillos. Hay dos tipos de maculopatía, la seca, que es la más común, y la húmeda. Mirtha debe tener la humedad por eso se aplica las inyecciones”, aseguró Capuya.

Y detalló: “En ese caso, crece debajo de la retina unos vasos sanguinos, que sangran y levanta la retina y generan una visión distorsionada. Afecta la visión central”.

“Esto significa, por ejemplo, que yo no puedo verle acá la cara a Lucas (Bertero), no puedo leer, no puedo cocinar y no puedo manejar. Puedo ver bien de los costados, pero la visión central la tengo perdida”, ilustró.

“Con un diagnóstico temprano no se llega a la ceguera”, concluyó Guillermo Capuya.