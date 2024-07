Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados de La Noche de Mirtha, Florencia Peña, Luisa Albinoni, Pachu Peña y Robertito Funes Ugarte, con una declaración de lo más profundo de su corazón.

“Estoy muy sola”, dijo la diva, cuando Robertito tomó por unos minutos la “conducción” de la cena y le hizo íntimas pregunta a Legrand.

LA DOLOROSA CONFESIÓN DE MIRTHA LEGRAND

Robertito Funes Ugarte: -Su vida me intriga. Usted se levanta muy temprano y se acuesta tarde…

Mirtha Legrand: -Yo me levanto tardísimo, porque estoy despierta hasta muy tarde. Hasta las 3, 4 de la mañana. Leo, veo televisión, pienso en mi vida, en mis seres queridos, en mis amigos, en mi carrera. Pienso en toda mi vida, que ha sido milagrosa.

Robertito: -¿Está contenta con todo lo que está haciendo, con todo lo que le pasa?

Mirtha: -Sí, estoy muy contenta. Estoy muy sola, pero estoy contenta…

Robertito: -Está muy sola…

Mirtha: -Bueno, tengo a mi familia, pero extraño a mis seres queridos… El trabajo me hace mucho bien. ¡Cómo ayuda, realmente! El trabajo nuestro es milagroso.

LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE MIRTHA LEGRAND SOBRE EL PASO DEL TIEMPO Y EL PÚBLICO

“Yo no sé qué pensará la gente, que me voy a morir pronto, pero yo noto que me quieren más ahora”, expuso la Chiqui, visiblemente conmovida.

Y continuó: “Me demuestran más su cariño. ¡Los chicos! ¡Los chiquitos! Estoy sorprendida. Yo no es que puedo ser la abuela, puedo ser la bisabuela”

Invitada a La Noche de Mirtha, Luisa Albinoni le contestó: “¡Sos nuestra Mirtha! Te quieren todas las generaciones”.

Asintiendo con la actriz, Robertito agregó: “Usted traspasó generaciones y todas las clases sociales. Usted es para todos. Mirtha entra por todos lados”

Emocionada, Legrand concluyó: “Me gusta ser así. Me gusta que me quieran y me siento muy querida”.

