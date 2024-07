Directa y sin rodeos, Mirtha Legrand sorprendió a Flor Peña con una incómoda e inesperada pregunta en La Noche de Mirtha.

“¿Ganás bien, Florencia?”, indagó la diva, luego de halagar el trabajo de la actriz en el musical Mamma Mía!

Sorprendida, Peña respondió hábilmente: “Gano lo suficiente. Soy una mujer que gana lo suficiente”.

Acto seguido, Mirtha le comentó: “Nunca pregunto esto, creo que es la primera vez que lo pregunto al aire, porque te merecés mucho”.

FLOR PEÑA, SOBRE LA ELECCIÓN DE SUS TRABAJOS

“Yo creo que las mujeres siempre ganamos menos, pero no me quejo de eso. Yo tengo la carrera que tengo y nunca he dejado de hacer algo por dinero”, agregó Flor.

Y concluyó: “Cuando algo me gustaba mucho y sentía que me iba a hacer crecer, o que me iba a dar felicidad, lo hacía igual”.

