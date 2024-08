Ian, emocionado y feliz, saltó de alegría cuando el conductor, Guido Kaczka, anunció que se había ganado el auto 0 KM. Carmen Barbieri, muy contenta por la resolución, se mostró conmovida por la feliz noticia.

“Ian, ¡¡¡gana Ian!!!”, exclamó Guido, felicitando al participante por su victoria en el programa. “¿Viste que todo tiene un porqué?”, le dijo el padre del ganador a su hijo, muy orgulloso de él.

Ian se ganó el auto 0 KM.

Acto seguido, el joven, muy feliz por haberse llevado al premio, también le agradeció públicamente a la capocómica por haberlo ayudado a cumplir otro sueño; arreglarse la dentadura.

IAN EXPUSO EL GRAN GESTO DE CARMEN BARBIERI

Ian reveló que Carmen Barbieri lo ayudará a que tenga una dentadura nueva.

“Se contactó conmigo y ella me va a presentar con el doctor Hernán Bogo; me van a hacer la dentadura. Y me va a acompañar, como si fuese mi mamá. Perdón que lo diga, pero como si fuese mi mamá”, expresó el joven, visiblemente emocionado.

Carmen consguió que Ian se arregle la dentadura.

“Ian, me hacés llorar, pero era tu sueño y yo lo podía hacer cumplir. Le vamos a agradecer al doctor Bogo, que es un ángel, que ve el programa y se emocionó con vos, se dio cuenta de que necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte, y este era tu deseo. A poner el cuerpo y a hacerte una buena dentadura”, cerró Carmen.