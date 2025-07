Susana Giménez contó en diálogo con la prensa cómo se enteró de que Graciela Alfano le habría hecho brujerías y cuántos dólares habría pagado.

La conductora también hizo referencia a sus dichos en LAM sobre la actriz.

“Susana, ¿cómo estás?”, le preguntó el cronista y ella contestó sincera: “Horrible, porque a mí nunca se me saltó la chaveta y la verdad que me hizo mal porque yo no soy así, soy una persona pacífica pero no aguanto la mentira, Graciela es mentirosa y no lo puede controlar”.

“¿Te deseó la muerte, Susana? ¿Hizo un gualicho para que vos te murieses, Alfano?”, repreguntaron y ella contestó: “Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”.

Susana Giménez habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“¿Lo que decís tiene fundamento?”, le consultaron y Susana afirmó: “Jamás hablo por hablar”. “¿Le querés pedir disculpas a Alfano?”, indagó el movilero de Puro Show y la diva remarcó: “No, nene, vos estás loco, ¿cómo le voy a pedir perdón yo?”.

LA REACCIÓN DE SUSANA GIMÉNEZ CUANDO SE ENTERÓ DE QUE MORIA CASÁN DIJO QUE ESTÁ ENAMORADA DE ALFANO

“Moria dijo que nunca saliste del closet, que estas enamorada de Alfano, ¿te gusta?”, le preguntó un cronista a Susana Giménez en medio del ida y vuelta en el aeropuerto y ella reaccionó: “Ay, qué asco. No digan boludeces, basta, chicos”.

Moria Casán habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“¿Pensás que Moria cuando puede te pega un palito?" , repreguntaron y la conductora contestó sin filtros: “Siempre, pero no me importa, Moria no me interesa, me cansé, tomaré un calmante cada vez que escuche a alguien que dice alguna boludez”.

