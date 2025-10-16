Graciela Alfano no se guardó nada y volvió a generar polémica en los medios tras disparar sin filtro contra Wanda Nara.

La exvedette, invitada al streaming de La posta del espectáculo de TV Pública, aprovechó la entrevista para reivindicar su simpatía por la China Suárez y criticar duramente a la mediática, a días de que Wanda debute como conductora de MasterChef Celebrity.

“Wanda Nara me chupa un huevo, pero digo, ¿por qué la sociedad va a estos seres que no es que no baila, no canta, no hace nada, no están formados y no hay respeto para el público?”, dijo Alfano, cuestionando tanto su perfil profesional como su relación con la audiencia.

“Cuando vos le decís al público ‘te mentí’, te estás burlando. Eso es lo que yo digo: ‘No me gusta’”, agregó sin rodeos.

Graciela Alfano destrozó a Wanda Nara en vivo (Imagenes La posta y MasterChef)

ALFANO FUE POR MÁS CONTRA WANDA NARA

Además, Graciela Alfano lanzó un comentario contundente sobre la vida personal y el patrimonio de Wanda, tras sus dos casamientos: el primero con Maxi López, y el segundo con Mauro Icardi, ambos futbolistas millonarios.

“Va a llegar (a conseguir cosas). Tuvo dos maridos, le dejaron un montón de plata. Puede comprar hasta MasterChef...”, disparó tras sostener que eso no la hará exitosa.

