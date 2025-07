Graciela Alfano contó en Las Mañanas con Andino qué le dijo la China Suárez sobre el video viral de Mauro Icardi que le envió a su supuesta amante uruguaya, Natasha Rey, y acusó directamente a Wanda Nara de estar detrás de todo esto.

“Esto a través de la China, ‘el video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023, no se lo mandó a esa ‘señorita’. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la ‘señorita’ para que le crean’”, leyó la exvedette.

Graciela Alfano en Las Mañanas con Andino (Foto: captura de TVP).

Fernanda Iglesias también aseguró en Puro Show que la grabación no se la habría enviado a Natasha, sino que a Wanda: "Me están llegando pruebas de que en realidad esta chica Natasha nunca habló con Mauro Icardi,me explicaron que por cosas técnicas de Instagram descubieron que miente”.

CUÁNDO SE VUELVE LA CHINA SUÁREZ A TURQUÍA Y QUÉ HARÁ CON SUS HIJOS

Guido Záffora reveló este miércoles en el programa El Diario de Mariana que la China Suárez regresará a Turquía mañana, jueves 24 de julio, para reencontrarse con Mauro Icardi.

“Mañana la China se vuelve a Turquía”, contó el periodista y sobre los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña detalló que irán solo por una semana: “Los nenes se irían con ella el 24 y volverían el 8 de agosto para arrancar las clases”.

Rufina Cabré, maquillada por la China Suárez | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

En el caso deRufina, la niña que tuvo conNicolás Cabré, el panelista aseguró: “La menor se despidió de sus compañeros el día de su cumpleaños y dijo que este mes se va a vivir a Turquía,también se despidió de su equipo de hockey”.

