Guido Záffora reveló este miércoles en el programa El Diario de Mariana que la China Suárez regresará a Turquía mañana, jueves 24 de julio, para reencontrarse con Mauro Icardi.

“Mañana la China se vuelve a Turquía”, contó el periodista y sobre los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña detalló que irán solo por una semana: “Los nenes se irían con ella el 24 y volverían el 8 de agosto para arrancar las clases”.

En el caso de Rufina, la niña que tuvo con Nicolás Cabré, el panelista aseguró: “La menor se despidió de sus compañeros el día de su cumpleaños y dijo que este mes se va a vivir a Turquía, también se despidió de su equipo de hockey”.

“El deseo de Nicolás es que la nena pueda elegir" , expresó Záffora en el programa de América respecto del cambio de vida de la actriz con el futbolista, quien estuvo envuelto en rumores de infidelidad.

Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas cómo fue la última audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi y reveló por qué la conductora puso “entre la espada y la pared” al futbolista.

“La última audiencia duró 34 minutos, no fue amena, Mauro salió por teléfono, estaba re caliente proque quiere ver a sus hijas y ella dijo que no va a poner un pie en Turquía… .Wanda dijo ‘Si voy, voy a Milán y Mauro me paga el avión privado con mis asistentes’“, reveló el periodista.

Al final, el panelista explicó: “Ella sabe que el Galatasaray no le da más días a los jugadores. El último día fue el lunes pasado y el martes volvieron a los entrenamientos, por esto Mauro está entre la espada y la pared“.

