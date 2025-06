Graciela Alfano habló en exclusiva con Ciudad sobre la guerra de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez y se desmarcó de las famosas ‘trincheras virtuales’: “Yo no estoy contra Wanda, no soy ni team China ni team Wanda, al contrario, soy anti-teams, porque me harta ver a dos mujeres peleando por un hombre. No va más. Más machirulo que esto no existe”.

Fiel a su estilo, la diva argentina pidió terminar con la violencia hacia las mujeres: “Me metí por hartazgo. Hay una mujer que está siendo acosada, le dicen las cosas más espantosas que te pueden decir... yo dije, bueno, paremos un poco, nadie le roba el marido a nadie”.

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

“Los señores tenían ganas también, los que hicieron el voto de fidelidad a quienes eran sus parejas fueron Vicuña, Icardi y Cabré”, expresó la actriz refiriéndose a las relaciones anteriores de Eugenia con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

Alfano también reflexionó sobre el sufrimiento que demanda una separación y aconsejó a las mujeres que lo atraviesan: “No te eligen, entonces no lo elegís, la cortás, terminás y después hacés una terapia de introspección, te sanás, porque una separación duele, te lames las heridas y empezás otra relación con más fuerza”.

“Me hartó ver a dos mujeres peleándose por un tipo y el ataque... ¿y por qué?, porque a mí me atacaron mucho, me hicieron campañas de lo más baja que puede existir..."

En el ida y vuelta, vinculó esta situación con su propia historia: “Me hartó ver a dos mujeres peleándose por un tipo y el ataque. ¿Y por qué? Porque a mí me atacaron mucho, me hicieron campañas de lo más baja que puede existir..." .

“Cuando dijeron que yo me acosté con un genocida, cosa que se demostró en la Justicia que era mentira y hay una sentencia... en ese momento, la única que abrió la boca fue Estela de Carlotto, que dijo: ‘el nombre de Graciela Alfano no lo escuché nunca’”, aseguró sobre los rumores de un supuesto vínculo amoroso con Emilio Massera.

GRACIELA ALFANO CONTÓ CÓMO FUE SU CHARLA CON LA CHINA SUÁREZ SOBRE SU CONFLICTO CON WANDA NARA

En la entrevista exclusiva con Ciudad, Graciela Alfano contó cómo fue su charla con la China Suárez sobre su conflicto con Wanda Nara: “Yo le dije: ‘no me debés nada, yo me estoy reparando a mí misma’. Si todos los que hemos sufrido acoso y hemos pasado por estas cosas, defendiéramos habría un poquito más de inteligencia en esta sociedad".

La exvedette también se refirió al daño colateral que reciben los niños en estas peleas públicas: “Ellos pueden mostrar a sus hijos, pero no su sufrimiento, porque no tienen el desarrollo cerebral para poder asumir todo eso, lo dice la psicología”.

Graciela Alfano defendió a La China Suárez. Fuente: Twitter.

“¿A qué niño le gusta que lo muestren llorando? A ninguno. El niño tiene que poder estar con el padre y con la madre, los dos hacen falta si están vivos. Y yo hablo porque tengo alguna idea de este tema, por mi propia experiencia. Tenemos que ser una sociedad más inteligente”, expresó haciendo un llamado a la reflexión.

Al hacer referencia a Wanda Nara, la diva fue directa: “Si yo le tuviera que decir algo a Wanda, le diría: ‘basta, hacé tu vida divina, soñada por el mundo, seguí ganando dinero y hasta luego. ¿Qué estás haciendo atrás de alguien? Sepárate una vez’”.

La mini bag que presumió Wanda Nara en Ibiza (Foto: IG @wanda_nara)

“Hay un límite en todo: los niños, por un lado; y por el otro, basta de acosar mujeres por lo que hacen de la cintura para abajo”, expresó sobre los haters. Al final de la nota, Graciela dejó una frase fiel a su estilo: “La China está alfanizada. Tengamos cuidado porque se puso a hacerle juicio a todo el mundo. Yo le dije: ‘esto te va a hacer más fuerte, no hay forma de salir de esto más débil’”.

“La diferencia entre un ganador y un perdedor —te lo digo yo, porque perdí muchísimas veces— es que te parás de nuevo. El perdedor quedó en el piso, vos te parás de nuevo y seguís”, sentenció Alfano en exclusiva sobre las guerras mediáticas.

