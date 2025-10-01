En un colorido y divertido estreno de prensa, Graciela Alfano se mostró feliz y desbordante de energía durante la presentación del espectáculo Mundo Halloween, la última propuesta circense de Flavio Mendoza.

La actriz asistió acompañada de sus dos hijos y su nieta, quienes se sumaron al espíritu festivo completamente caracterizados.

“Vinieron mis dos hijos, mi nieta, todo el mundo tuneado, la novia. Yo estaba feliz de la vida, porque decía, ‘mirá qué divino’”, contó Alfano, emocionada por la experiencia.

Graciela Alfano en la presentación de Mundo Halloween de Flavio Mendoza (Foto: Movilpress).

La artista confesó su pasión por los disfraces y la fiesta: “Me encanta disfrazarme. Me encanta todo lo que sea fiesta. Y realmente el circo me encanta. Admiro a Flavio, así que por eso estamos acá. Y mi nieta es admiradora de Flavio”, añadió.

La conexión familiar con el mundo circense quedó patente cuando Alfano compartió un tierno detalle: su nieta eligió a Flavio como héroe para un dibujo escolar, destacando su talento y valores: “Dijo que Flavio es un héroe porque baila muy bien y es muy bueno. Mirá que hay buenos valores para ser un héroe, ¿no?”, señaló la actriz.

LA EXPERIENCIA DE GRACIELA ALFANO EN EL CIRCO

Durante la entrevista, Alfano también recordó su trayectoria en el teatro y el circo: “Trabajé con Nito Artaza, y recuerdo que en ese espectáculo hacía una araña colgando. Bailaba a 4 metros de altura en una estructura enorme, y Flavio me dio unos cuantos tips porque venía del circo y son cosas que sabe la gente que ha hecho y sabe del circo”, relató.

GRACIELA ALFANO SOBRE SU POSIBLE BIOPIC

Además, la actriz se mostró entusiasmada con la idea de contar su propia historia en la pantalla: “Me encantaría una serie de mi vida y de todos. La mía sería la más interesante, porque me gusta poner todas las cosas escabrosas”, afirmó, aunque evitó dar nombres de posibles intérpretes: “La China, un día lo dije, me parece que es una mujer que podría ser perfectamente a mí de joven. Pero tendría que haber unas cuantas actrices, porque mi vida empieza muy dura desde chiquita”.

El estreno de Mundo Halloween reafirma la influencia de Flavio Mendoza en el teatro y el circo argentino, mientras que la presencia de Graciela Alfano, con su simpatía y experiencia, aportó un toque especial al evento.