Luego de los fuertes conflictos que mantuvo con Susana Giménez, con picantes cruces de declaraciones, Graciela Alfano no dejó lugar a dudas: la reconciliación con la diva está completamente descartada.

“No me voy a arreglar nunca. Estoy muy ofendida. Y vos ponete en mis pies, hacé de cuenta que una excolega o colega tuya dice todas las barbaridades que me dijo. No tengo ningún interés”, confesó la exvedette en el programa Empezar el Día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine.

Alfano contó cómo se siente tras el enfrentamiento que sorprendió al público: “No la vi nunca, no es mi amiga, no quiero verla más, ni me importa nada de ella. Que siga su vida y no me importa nada. Lo interesante es liberarse de esta gente”.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

La actriz y vedette también se refirió a la manera en que intenta comprender las acciones de los demás: “Cualquiera puede venir y pegarte dos piñas. La forma que yo tengo es pensar qué le pasa. Y cuando pienso qué le pasa, es muy claro para mí. Ha llegado una edad donde las personas se ponen muy irritables. Lo sé por mi propio padre, que tuvo una vejez un poco difícil y que puteaba a todo el mundo”.

En un relato que mezcla indignación y resignación, Alfano cerró: “Lo que digo es que tiene una vejez muy fea. Me ha agarrado a mí, que no le hice nada, absolutamente nada y esto es importante. Me cacheteó , qué mal llegar a esa edad de esa manera”.

