Graciela Alfano suele impactar a sus seguidores con revelaciones de todo tiempo que no siempre están ligadas a la sensualidad y la gracia que despliega, y en este caso sorprendió a Pampito y a Naza Di Serio al relatar cómo planeó matar a un hombre que le hizo mucho mal.

Hacia 2019, Graciela sorprendió al referirse al caso de Juan Darthés y Thelma Fardín en Nosotros a la Mañana, donde dejó una frase polémica: “Yo creo en la Justicia. A veces es preferible dejar un culpable suelto que un inocente preso”.

La dolorosa confesión de Graciela Alfano en Nosotros a la Mañana: "Entre los 4 y 7 años, fui abusada por un vecino"

Ante la reacción del Pollo Álvarez y su panel en esa ocasión, Graciela contó una historia por demás dolorosa: “Yo fui una niña abusada entre los 4 y 7 años. No hubo penetración porque la persona, que era un vecino, era impotente”, reveló.

“El hecho de que no existiera el semen o la penetración, no invalida el abuso, el dolor ni las consecuencias que hubieron sobre mi persona, sobre mi psiquis y mi vida, seguramente. Fue una situación tremenda”, relató, agregando que sus padres no creyeron nunca esa situación.

GRACIELA ALFANO RELATÓ CÓMO PLANEÓ DESHACERSE DEL HOMBRE QUE LA ABUSÓ DE NIÑA

Graciela explicó en esa ocasión que trató el tema en terapia durante más de 40 años y este miércoles sorprendió en Resuenvivo al contar que planeó matar a ese hombre y llegó incluso a ir a su casa a esperarlo. “Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre. Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa, mi vida hubiera sido otra”, afirmó.

“Yo no sé si murió, qué pasó, porque yo me mudé de ahí a los siete años. Pero eso lo viví y lo pensé, y por eso puedo decir que el monstruo lo tenemos”, señaló. “Fue una larga espera y yo por suerte pienso bien. Y fui pensando en las consecuencias. Y la última fue, ¿yo me bancaría lo que me va a pasar? ¿Estaría presa?”, agregó.

“No vale la pena, porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”, dijo, y ante la pregunta de Pampito sobre si hubiera sido capaz de matar, ella contestó: “Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”

“No es negocio. No es negocio para uno. Lo peor no fue eso, sino un día haberme dado cuenta que yo había quedado encerrada en esa habitación de alguna manera. (…) Entonces, haber podido abrir la puerta para sacar a esa nena, para que pueda crecer hasta quien soy yo ahora, eso fue todo el trabajo duro, arduo, pero que vale la pena”, cerró Graciela.

