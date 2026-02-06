Graciela Alfano volvió a marcar tendencia en redes sociales con una aparición que combinó glamour, seguridad y un mensaje cargado de empoderamiento femenino.

A sus 73 años, la exvedette se mostró en Instagram con una microbikini blanca de estilo joya, cubierta de strass plateados, y dejó una reflexión directa contra la envidia que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y en el ambiente artístico.

El modelo elegido por Graciela Alfano no pasó desapercibido. Considerado uno de los diseños más audaces que lució en los últimos tiempos, el traje de baño tiene un corpiño armado y escotado con apliques brillantes en todo el frente, mientras que la parte inferior es tiro bajo y colaless, con finas tiras regulables a los costados.

Graciela Alfano deslumbró con microbikini con strass: el imperdible video

GRACIELA ALFANO POSÓ EN MICROBIKINI

Una apuesta fuerte, sensual y sofisticada, que Alfano defendió con naturalidad y confianza frente a cámara.

El estilismo acompañó a la perfección el espíritu del look. Sumó un collar metálico plateado con forma de estrella de mar, ideal para reforzar la vibra veraniega, llevó el pelo suelto con ondas naturales moviéndose con el viento y apostó por un maquillaje donde la mirada fue protagonista, con delineado negro intenso y máscara de pestañas bien marcada.

Una vez más, Graciela Alfano demostró que su presencia en redes va mucho más allá de la moda o la estética. Con cada publicación combina sensualidad, personalidad y discursos que buscan incomodar estructuras viejas, celebrando la libertad, la seguridad y el poder de las mujeres en todas las etapas de la vida.