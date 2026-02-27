Un momento tan inesperado como viral se vivió en A la Barbarossa cuando, en medio de un debate distendido, Analía Franchín terminó lanzándole un objeto a Georgina Barbarossa que impactó de lleno en su oreja.

Todo comenzó mientras en el panel hablaban de Gran Hermano Generación Dorada, del beso que Paulo Kablan se dio con Andrea del Boca y del tema de los “permitidos” en las parejas. En ese contexto relajado, Georgina comentó entre risas: “El Vasco sabía que mi permitido era Robert De Niro”.

Sin filtro, Franchín retrucó: “La boluda te dicen”. Y acto seguido, en un gesto que descolocó a todos, le arrojó una birome en vivo, que dio directamente en la oreja de la conductora.

Analía Franchín golpeó a Georgina Barbarossa en vivo y reaccionó indignada (Captura de Telefe, A la Barbarossa)

LA REACCIÓN DE GEORGINA BARBAROSSA TRAS EL GOLPE QUE LE DIO ANALÍA FRANCHÍN EN VIVO

“Me lastimaste, estúpida”, reaccionó Georgina, visiblemente indignada por el golpe. De inmediato, se retractó por el insulto: “Perdón lo de estúpida”.

“Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto”, lanzó Pía Shaw, completamente sorprendida. Y Diego Brancatelli agregó: “A un golpe físico así y al aire”.

Analía se acercó a Georgina: “Perdón, perdón”, le dijo mientras la abrazaba y le daba besos en la mejilla. Más seria, Barbarossa respondió: “Te perdono”. Y Pía remató: “Esto se fue de las manos”.

Ya con una cuota de humor para distender el clima, Georgina miró a cámara y comentó: “Me clavó el aro. Es tan bruta. Esto es pico de rating, salimos en todos los programas”.

“¿Con qué le tiró?”, preguntó Brancatelli intentando retomar el hilo del programa. Y Paulo Kablan aclaró: “Le tiró con la birome”.

El episodio, entre incómodo y humorístico, no tardó en replicarse en redes sociales, donde el fragmento se volvió uno de los momentos más comentados de la mañana.